C'è il nuovo piano pandemico: "Scegliere chi va curato prima" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesca Galici piano pandemico 2021/2023: ecco come l'Italia intende affrontare eventuali (e possibili) future nuove pandemie o epidemie locali Sarà a giorni sul tavolo sul tavolo delle Regioni la bozza del piano pandemico per il biennio 2021/2023, che inevitabilmente nasce sull'esperienza diretta del Paese con l'epidemia di Sars-Cov-2 ancora in corso. La Repubblica riporta che il dipartimento Prevenzione del ministero della Salute ha preparato una bozza di oltre 140 pagine nella quale sono stati elencati tutti i punti cruciali per affrontare altre eventuali pandemie, alle quali l'Italia si dovrà far trovare pronta, contrariamente rispetto a quanto successo lo scorso marzo con il coronavirus. nodo 1911766 Uno degli argomenti chiave del piano pandemico 2021/2023 ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesca Galici2021/2023: ecco come l'Italia intende affrontare eventuali (e possibili) future nuove pandemie o epidemie locali Sarà a giorni sul tavolo sul tavolo delle Regioni la bozza delper il biennio 2021/2023, che inevitabilmente nasce sull'esperienza diretta del Paese con l'epidemia di Sars-Cov-2 ancora in corso. La Repubblica riporta che il dipartimento Prevenzione del ministero della Salute ha preparato una bozza di oltre 140 pagine nella quale sono stati elencati tutti i punti cruciali per affrontare altre eventuali pandemie, alle quali l'Italia si dovrà far trovare pronta, contrariamente rispetto a quanto successo lo scorso marzo con il coronavirus. nodo 1911766 Uno degli argomenti chiave del2021/2023 ...

DarioNardella : Niente fumo nei parchi e alle fermate dei bus. #Firenze mette in campo un altro provvedimento dedicato all’… - fattoquotidiano : Chi e come curare prima, i rischi dei viaggi in aereo e il timore di una mutazione dell’aviaria: cosa c’è nel nuovo… - Agenzia_Italia : La bozza del nuovo piano pandemico, 'scegliere chi curare se risorse sono scarse' - BergamoeC : RT @ComunediBergamo: #ComunediBergamo | #urbanistica Disponibile il video completo della presentazione del percorso di partecipazione lega… - tempoweb : 'Senza risorse scegliere chi curare' Nuovo #pianopandemico C'è la bozza del Ministero -