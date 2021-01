Cashback di Natale, rimborsi in arrivo entro fine febbraio 2021: 150 euro per 100mila persone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si chiude ufficialmente l’operazione Cashback di Natale. I cittadini che hanno partecipato sono più di 5,8 milioni. Le spese effettuate con metodi di pagamento elettronici e tracciabili daranno luogo a oltre 220 milioni di euro di rimborsi. Complessivamente, beneficeranno dei pagamenti circa 3,2 milioni di persone. La differenza rispetto ai cittadini rimasti esclusi si spiega con il mancato superamento della soglia. L’operazione si è rivelata un grande successo per la pubblica amministrazione, con un tasso di partecipazione superiore alle stime iniziali. A renderlo noto è stata la stessa Presidenza del Consiglio, evidenziando il numero delle persone registrate e l’elevato coinvolgimento nell’operazione iniziata lo scorso 8 dicembre 2020 e terminata al 31/12. Gli strumenti di pagamento ... Leggi su notizieora (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si chiude ufficialmente l’operazionedi. I cittadini che hanno partecipato sono più di 5,8 milioni. Le spese effettuate con metodi di pagamento elettronici e tracciabili daranno luogo a oltre 220 milioni didi. Complessivamente, beneficeranno dei pagamenti circa 3,2 milioni di. La differenza rispetto ai cittadini rimasti esclusi si spiega con il mancato superamento della soglia. L’operazione si è rivelata un grande successo per la pubblica amministrazione, con un tasso di partecipazione superiore alle stime iniziali. A renderlo noto è stata la stessa Presidenza del Consiglio, evidenziando il numero delleregistrate e l’elevato coinvolgimento nell’operazione iniziata lo scorso 8 dicembre 2020 e terminata al 31/12. Gli strumenti di pagamento ...

