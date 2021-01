Case popolari ai piemontesi, Grimaldi (LUV): “Norma illegale solo per fare campagna elettorale su spalle di persone fragili” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “ ‘Non si danno Case ai meridionali’, l’Assessora Caucino annuncia di voler fare il remake della vergognosa frase che si poteva leggere su molte finestre della città 50 anni fa, ma immaginate le conseguenze disastrose se quella legge fosse stata fatta allora. A Caucino continua a sfuggire un punto: chi è in lista per una casa popolare è piemontese perché, fino a prova contraria, nella nostra Regione lavora, risiede e paga le tasse da tempo. La verità è che l’ossessione della destra è quella di accendere una lotta tra i poveri”. Così commenta Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione, la Norma “Prima i piemontesi” introdotta nella nuova legge regionale sulla casa al voto nei prossimi giorni e che prevede punteggi agevolati per i piemontesi nelle graduatorie per le ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 11 gennaio 2021) “ ‘Non si dannoai meridionali’, l’Assessora Caucino annuncia di voleril remake della vergognosa frase che si poteva leggere su molte finestre della città 50 anni fa, ma immaginate le conseguenze disastrose se quella legge fosse stata fatta allora. A Caucino continua a sfuggire un punto: chi è in lista per una casa popolare è piemontese perché, fino a prova contraria, nella nostra Regione lavora, risiede e paga le tasse da tempo. La verità è che l’ossessione della destra è quella di accendere una lotta tra i poveri”. Così commenta Marco, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione, la“Prima i” introdotta nella nuova legge regionale sulla casa al voto nei prossimi giorni e che prevede punteggi agevolati per inelle graduatorie per le ...

