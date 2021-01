Casa di riposo di Ostra Vetere, scatta l'emergenza: salgono a 11 i contagiati (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ostra Vetere - salgono a 11 i contagi nella Casa di riposo di Ostra Vetere, di cui 9 ospiti e 2 operatori. È quanto emerso dall'esito dei tamponi trasmessi ieri dall'Asur. I 2 primi casi erano emersi ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 11 gennaio 2021)a 11 i contagi nelladidi, di cui 9 ospiti e 2 operatori. È quanto emerso dall'esito dei tamponi trasmessi ieri dall'Asur. I 2 primi casi erano emersi ...

Tg3web : La storia di Basilio che a 103 anni riceve il vaccino contro il covid nella casa di riposo. Ma viene attaccato sul… - SkyTG24 : A #Caorle, nella casa di riposo Do' Moschetta, la signora Linda per tutti è la nonna dei record: risultata positiva… - StampaAsti : Focolaio alla casa di riposo Marello: un’ottantina gli ospiti positivi - lavocediasti : Covid-19, focolaio alla Casa di Riposo Monsignor Marello di Asti, positivi 80 ospiti su 110. Sei i decessi - findingunsenso : comunque raga come fate a dire che se esce zenga vuol dire che chi vota pensa solo al gioco cioè è un cazzo di gioc… -