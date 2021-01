Caro Pd, io parlo con te: gli italiani su questo avranno buona memoria (Di lunedì 11 gennaio 2021) La telecamera montata su un drone zooma su di un gruppo rumoroso che da Piazza San Giovanni si dirige verso palazzo Chigi. In prima fila, con barba incolta e maglione dolcevita spiegazzato, i vertici del Pd assieme ai ministri che si erano insediati nel gennaio 2021, dopo il “rimpasto” che segnò la fine del Conte 2. “Libertà! Libertà” è il motto che Nicola Zingaretti (?) e i suoi compagni appena defenestrati dall’esito delle recenti elezioni politiche che hanno visto la vittoria delle destre gridano innanzi ai giornalisti. L’obbiettivo è Matteo Salvini, da poco nominato premier. Il tutto sotto il ghigno soddisfatto della Meloni, da poco divenuta ministra dell’Interno. No, cari capi del Pd, questo non è l’incipit di un romanzo distopico, bensì la verosimile ricostruzione di quanto accadrà alla scadenza naturale di questo governo. Quando la gente, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) La telecamera montata su un drone zooma su di un gruppo rumoroso che da Piazza San Giovanni si dirige verso palazzo Chigi. In prima fila, con barba incolta e maglione dolcevita spiegazzato, i vertici del Pd assieme ai ministri che si erano insediati nel gennaio 2021, dopo il “rimpasto” che segnò la fine del Conte 2. “Libertà! Libertà” è il motto che Nicola Zingaretti (?) e i suoi compagni appena defenestrati dall’esito delle recenti elezioni politiche che hanno visto la vittoria delle destre gridano innanzi ai giornalisti. L’obbiettivo è Matteo Salvini, da poco nominato premier. Il tutto sotto il ghigno soddisfatto della Meloni, da poco divenuta ministra dell’Interno. No, cari capi del Pd,non è l’incipit di un romanzo distopico, bensì la verosimile ricostruzione di quanto accadrà alla scadenza naturale digoverno. Quando la gente, non ...

lthstwittah : @defenceless_91_ è L'EX DIO CARO AMORE MI ASCOLTI QUANDO PARLO - Incudine3 : @onevoicetosing @Perla11976 Così parlò il dipendente pubblico..diritti acquisiti,pause legittime,permessi retribuit… - abonantes : @piersileri caro Sileri ti parlo direttamente io ancora non ho visto realizzato quanto espresso in tv per la verità… - gabrielepx : 'io le parlo per quello che mi ha detto genovese'! Caro, ogni volta che interagisci con la Andreoli ne dici di più… - thomaskraus42 : RT @LucaBilla: Perchè devo leggere ancora Vidal titolare? Caro gomandande, cosa cazzo non ti è chiaro? Perchè l'uomo che ci fa giocare a ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro parlo Caro Babbo Natale | Alessandro D'Avenia Corriere della Sera Di Caro: "Il dolce inverno del Milan e la ricorsa della Signora"

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha parlato così della lotta Scudetto: "Nel frattempo il Milan - che sta recuperando uomini dall'infermeria a partire ...

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha parlato così della lotta Scudetto: "Nel frattempo il Milan - che sta recuperando uomini dall'infermeria a partire ...