Carburanti, riunito al MISE il tavolo con aziende e sindacati (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Oggi si è riunito il tavolo con aziende e sindacati del settore dei Carburanti. Il primo tema affrontato è stato quello dei ristori per il settore che versa in stato di grave crisi. Ho preso l’impegno di verificare la possibilità di inserirli già nel prossimo decreto Ristori”. Lo ha dichiarato Alessia Morani, sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico. “Abbiamo poi affrontato – ha spiegato Morani – la questione della generale riforma del comparto a partire dalla necessaria razionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione della rete, anche per il ruolo che può giocare nella transizione energetica. Altro tema è quello della illegalità diffusa, fiscale e non solo. Ulteriore questione è quella della contrattualistica. Abbiamo convenuto di convocare tavoli tematici ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Oggi si èilcondel settore dei. Il primo tema affrontato è stato quello dei ristori per il settore che versa in stato di grave crisi. Ho preso l’impegno di verificare la possibilità di inserirli già nel prossimo decreto Ristori”. Lo ha dichiarato Alessia Morani, sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico. “Abbiamo poi affrontato – ha spiegato Morani – la questione della generale riforma del comparto a partire dalla necessaria razionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione della rete, anche per il ruolo che può giocare nella transizione energetica. Altro tema è quello della illegalità diffusa, fiscale e non solo. Ulteriore questione è quella della contrattualistica. Abbiamo convenuto di convocare tavoli tematici ...

Agenpress : Carburanti: Riunito al MiSE il tavolo con aziende e sindacati - cribart : RT @MISE_GOV: #Carburanti tavolo con aziende e sindacati per affrontare tema dei ristori per il settore. @AlessiaMorani “Ho preso l’impegno… - MISE_GOV : #Carburanti tavolo con aziende e sindacati per affrontare tema dei ristori per il settore. @AlessiaMorani “Ho preso… - Agenparl : CS:Carburanti: Riunito al MiSE il tavolo con aziende e sindacati - -

Ultime Notizie dalla rete : Carburanti riunito Carburanti, riunito al MISE il tavolo con aziende e sindacati Il Messaggero Carburanti, riunito al MISE il tavolo con aziende e sindacati

(Teleborsa) – “Oggi si è riunito il tavolo con aziende e sindacati del settore dei carburanti. Il primo tema affrontato è stato quello dei ristori per il settore che versa in stato di ...

Da Stellantis all’acquisto online: tutti i trend automotive per il 2021

Stellantis è il quarto costruttore mondiale dell'automotive, ma la partita delle vendite è sul digitale, un terreno fertile su cui investire.

(Teleborsa) – “Oggi si è riunito il tavolo con aziende e sindacati del settore dei carburanti. Il primo tema affrontato è stato quello dei ristori per il settore che versa in stato di ...Stellantis è il quarto costruttore mondiale dell'automotive, ma la partita delle vendite è sul digitale, un terreno fertile su cui investire.