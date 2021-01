Canon EOS R5, la nostra prova “cinematografica” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Leggera e relativamente compatta, specie se si considera la quantità di funzioni racchiuse nel suo chassis in lega di magnesio, la EOS R5 è una fotocamera full frame ma anche un manifesto: quello con cui Canon conferma e rilancia la nuova centralità delle soluzioni mirrorless per il mercato professionale. Caratterizzata da un sensore da 45 megapixel e capace di scattare fino a 20 fps, è anche la prima mirrorless full frame in grado di registrare internamente video 8K in formato RAW fino a 29,97 fps e video 4K fino a 120fps. Potente e versatile, testata in coppia con un obiettivo un obiettivo RF 24-105mm f/4 L IS USM, è stata oggetto di una prova su strada pur condizionata da qualche limitazione: in tempi di pandemia, restrizioni e regioni di colore variabile, è infatti praticamente impossibile mettere alla prova ogni caratteristica di ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) Leggera e relativamente compatta, specie se si considera la quantità di funzioni racchiuse nel suo chassis in lega di magnesio, la EOS R5 è una fotocamera full frame ma anche un manifesto: quello con cuiconferma e rilancia la nuova centralità delle soluzioni mirrorless per il mercato professionale. Caratterizzata da un sensore da 45 megapixel e capace di scattare fino a 20 fps, è anche la prima mirrorless full frame in grado di registrare internamente video 8K in formato RAW fino a 29,97 fps e video 4K fino a 120fps. Potente e versatile, testata in coppia con un obiettivo un obiettivo RF 24-105mm f/4 L IS USM, è stata oggetto di unasu strada pur condizionata da qualche limitazione: in tempi di pandemia, restrizioni e regioni di colore variabile, è infatti praticamente impossibile mettere allaogni caratteristica di ...

Infine, la Canon EOS R5 ha superato brillantemente anche lo “stress test dell’albero”, ovvero la ripresa di foglie mosse dal vento (peraltro con un ostacolo sulla visuale) «dove di solito anche il ...

