Canon EOS R5, la nostra prova "cinematografica" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Leggera e relativamente compatta, specie se si considera la quantità di funzioni racchiuse nel suo chassis in lega di magnesio, la EOS R5 è una fotocamera full frame ma anche un manifesto: quello con cui Canon conferma e rilancia la nuova centralità delle soluzioni mirrorless per il mercato professionale. Caratterizzata da un sensore da 45 megapixel e capace di scattare fino a 20 fps, è anche la prima mirrorless full frame in grado di registrare internamente video 8K in formato RAW fino a 29,97 fps e video 4K fino a 120fps. Potente e versatile, testata in coppia con un obiettivo un obiettivo RF 24-105mm f/4 L IS USM, è stata oggetto di una prova su strada pur condizionata da qualche limitazione: in tempi di pandemia, restrizioni e regioni di colore variabile, è infatti praticamente impossibile mettere alla prova ogni caratteristica di ...

Ultime Notizie dalla rete : Canon EOS Canon EOS R5, la nostra prova cinematografica Wired.it Canon EOS R5, la nostra prova "cinematografica"

La mirrorless che vanta un sensore da 45 megapixel, il processore DIGIC X e la capacità di registrare video in 8k si rivela uno strumento potente e versatile per i professionisti della fotografia e de ...

