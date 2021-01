Can Yaman ha fatto dei “ritocchini”? Alcune foto proverebbero di si (Di lunedì 11 gennaio 2021) Can Yaman sta veramente spopolando in questi ultimi tempi grazie anche a “DayDreamer – Le ali del sogno”, la telenovela sentimentale che ha fatto innamorare una miriade di fan in tutta Italia. L’attore è un uomo certamente fascinoso e interessante e, forse, proprio per questo, qualche malizioso ha voluto sincerarsi se questa sua straordinaria bellezza fuori dal comune sia tutta farina del suo sacco. Infatti, da qualche mese, girano delle voci di corridoio che insinuerebbero che l’attore si sia sottoposto alla chirurgia estetica per eliminare Alcune imperfezioni del suo aspetto. Sarà vero? Di certo, non sarebbe difficile escluderlo, dato che, ormai, è diventata una pratica all’ordine del giorno nel mondo dello Spettacolo. Detto questo, nel suo caso non ci sono ancora prove specifiche che possono confermare le ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cansta veramente spopolando in questi ultimi tempi grazie anche a “DayDreamer – Le ali del sogno”, la telenovela sentimentale che hainnamorare una miriade di fan in tutta Italia. L’attore è un uomo certamente fascinoso e interessante e, forse, proprio per questo, qualche malizioso ha voluto sincerarsi se questa sua straordinaria bellezza fuori dal comune sia tutta farina del suo sacco. Infatti, da qualche mese, girano delle voci di corridoio che insinuerebbero che l’attore si sia sottoposto alla chirurgia estetica per eliminareimperfezioni del suo aspetto. Sarà vero? Di certo, non sarebbe difficile escluderlo, dato che, ormai, è diventata una pratica all’ordine del giorno nel mondo dello Spettacolo. Detto questo, nel suo caso non ci sono ancora prove specifiche che possono confermare le ...

