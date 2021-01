Can Yaman, flirt in corso con una nota conduttrice televisiva italiana? L’indiscrezione di Anna Pettinelli (Di lunedì 11 gennaio 2021) Pare che l’attore turco Can Yaman stia frequentando un volto noto del mondo dello spettacolo che molto spesso è stato al centro del gossip nostrano. Tutto è partito da un’indiscrezione di Anna Pettinelli che tramite i microfoni di RDS ha rivelato: “Can Yaman sta con un’italiana famosa, la fonte è certa”. La presunta nuova fiamma di Can sarebbe Diletta Leotta. Ad avvolare questo gossip ci hanno pensato alcuni indizi sospetti. Diletta, infatti, in questi giorni ha alloggiato nello stesso hotel che ha ospitato Yaman in occasione del suo soggiorno in Italia per registrare uno spot con Claudia Gerini diretto da Ferzan Ozpetek. Era stata proprio la Leotta a pubblicare una Instagram Stories per far notare l’assembramento di fan che sono accorsi davanti all’albergo per ... Leggi su isaechia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Pare che l’attore turco Canstia frequentando un volto noto del mondo dello spettacolo che molto spesso è stato al centro del gossip nostrano. Tutto è partito da un’indiscrezione diche tramite i microfoni di RDS ha rivelato: “Cansta con un’famosa, la fonte è certa”. La presunta nuova fiamma di Can sarebbe Diletta Leotta. Ad avvolare questo gossip ci hanno pensato alcuni indizi sospetti. Diletta, infatti, in questi giorni ha alloggiato nello stesso hotel che ha ospitatoin occasione del suo soggiorno in Italia per registrare uno spot con Claudia Gerini diretto da Ferzan Ozpetek. Era stata proprio la Leotta a pubblicare una Instagram Stories per farre l’assembramento di fan che sono accorsi davanti all’albergo per ...

