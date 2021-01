Campionati Italiani, secondo posto fra le élite per Chiara Teocchi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lecce potrebbe rappresentare un nuovo punto d’inizio per Chiara Teocchi. La 24enne di Ponteranica ha infatti chiuso a sorpresa in seconda posizione il Campionato Italiano di Ciclocross, ritrovando così la pedalata dei tempi migliori. Apparsa pimpante sin dai primi chilometri, l’atleta dell’Esercito ha provato a resistere al ritmo incessante di Alice Maria Arzuffi (Fiamme Oro) che ha messo in difficoltà l’alto-atesina Eva Lechner (Esercito). Nonostante i tentativi di rimaner agganciata alla ruota della futura portacolori della Valcar-Travel & Service, la giovane orobica è stata costretta ad arrendersi all’inizio del secondo giro rimanendo in compagnia di Rebecca Gariboldi (Carabinieri). Raggiunta nella penultima tornata dalla Lechner, l’ex campionessa europea ha saputo sfruttare gli errori tecnici della avversaria tagliando il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lecce potrebbe rappresentare un nuovo punto d’inizio per. La 24enne di Ponteranica ha infatti chiuso a sorpresa in seconda posizione il Campionato Italiano di Ciclocross, ritrovando così la pedalata dei tempi migliori. Apparsa pimpante sin dai primi chilometri, l’atleta dell’Esercito ha provato a resistere al ritmo incessante di Alice Maria Arzuffi (Fiamme Oro) che ha messo in difficoltà l’alto-atesina Eva Lechner (Esercito). Nonostante i tentativi di rimaner agganciata alla ruota della futura portacolori della Valcar-Travel & Service, la giovane orobica è stata costretta ad arrendersi all’inizio delgiro rimanendo in compagnia di Rebecca Gariboldi (Carabinieri). Raggiunta nella penultima tornata dalla Lechner, l’ex campionessa europea ha saputo sfruttare gli errori tecnici della avversaria tagliando il ...

