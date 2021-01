Cambio della guardia al Giugliano: i Sestile cedono la società all’avvocato Palma (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – La società Fc Giugliano 1928 comunica che la proprietà del club è stata ceduta all’avvocato Giovanni Palma. Questo pomeriggio si è tenuto il passaggio di proprietà tra la famiglia Sestile e il professionista. Giovanni Palma, originario di Giugliano, è da anni nel mondo del calcio. E’ stato vicepresidente della Juve Stabia, ed ha ricoperto ruoli dirigenziali nel Teramo, nel Sora e nel Bisceglie. Avvocato cassazionista specializzato in materia tributaria, con studi professionali sparsi in tutta Italia – Napoli, Roma, Milano tra le città principali – ma anche all’estero, come a Londra e in altri paesi comunitari, il legame tra professione e sport ha portato l’avvocato a fondare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – LaFc1928 comunica che la proprietà del club è stata cedutaGiovanni. Questo pomeriggio si è tenuto il passaggio di proprietà tra la famigliae il professionista. Giovanni, originario di, è da anni nel mondo del calcio. E’ stato vicepresidenteJuve Stabia, ed ha ricoperto ruoli dirigenziali nel Teramo, nel Sora e nel Bisceglie. Avvocato cassazionista specializzato in materia tributaria, con studi professionali sparsi in tutta Italia – Napoli, Roma, Milano tra le città principali – ma anche all’estero, come a Londra e in altri paesi comunitari, il legame tra professione e sport ha portato l’avvocato a fondare ...

bendellavedova : Dopo una legge di Bilancio piena di bonus e mance, ora il Governo torna a invocare un nuovo scostamento di bilancio… - forumJuventus : Chiesa post #MilanJuve: 'Qui le responsabilità sono maggiori, devi dare di più ed è quello che cerco di fare impara… - grendeller : Praticamente il cambio automatico è l'equivalente televisivo della puntata della Mosca di Breaking bad o dello scat… - m4rtina_r : @Atrebor78 Molto probabile! Il Covid ha sicuramente impattato negativamente anche nella gestione di tanti attori. U… - panaric_23 : RT @nicolabaita_: @TgLa7 Della serie 'Ragazzi cambio strategia: non facciamo allarmismo inutile e campato per aria come prima, ma comunque… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambio della Cambio della guardia al vertice degli arbitri LA NAZIONE Brunello Cucinelli chiude il 2020 a 544,1 milioni di euro, contenendo la perdita al -10,5%

Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire soprattutto nel secondo trimestre dell’anno, mentre gli ultimi sei mesi hanno registrato un fatturato di 339 milioni di euro, in salita del 7,2% a ...

Derby, Capello: “Roma più pronta della Lazio. Contro l’Inter un finale da grande squadra”

Mancano cinque giorni, ma a Roma si respira già l’aria di derby. Ieri ho visto una Lazio viva, ma che le mancano tanti giocatori e questo fa la differenza”. Poi una battuta su Roma-Inter: “Nella parti ...

Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire soprattutto nel secondo trimestre dell’anno, mentre gli ultimi sei mesi hanno registrato un fatturato di 339 milioni di euro, in salita del 7,2% a ...Mancano cinque giorni, ma a Roma si respira già l’aria di derby. Ieri ho visto una Lazio viva, ma che le mancano tanti giocatori e questo fa la differenza”. Poi una battuta su Roma-Inter: “Nella parti ...