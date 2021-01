Calendario F1 nel caos: molte gare sono in forte dubbio (Di lunedì 11 gennaio 2021) La nuova stagione di Formula Uno 2021 non è nemmeno iniziata, e già ci sono molte problematiche sul suo proseguo. Il Calendario di F1 è sempre più mutevole ai cambiamenti dovuti alla pandemia. Si scrivono date e poi si cancellano, ma non si arriva mai ad una decisione certa. Tutto è in movimento e la tensione sale anche per gli sportivi che dovranno gareggiare in questo clima di dubbi e incertezze. Un Calendario F1 nel caos tra rinvii e certezze. Calendario F1 nel caos: quale sono le date a rischio rinvio? Dopo il Gran Premio d’Australia, al momento ancora in Calendario come appuntamento inaugurale tocca ora alla Cina chiedere un rinvio all’autunno della gara attualmente in Calendario per il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) La nuova stagione di Formula Uno 2021 non è nemmeno iniziata, e già ciproblematiche sul suo proseguo. Ildi F1 è sempre più mutevole ai cambiamenti dovuti alla pandemia. Si scrivono date e poi si cancellano, ma non si arriva mai ad una decisione certa. Tutto è in movimento e la tensione sale anche per gli sportivi che dovrannoggiare in questo clima di dubbi e incertezze. UnF1 neltra rinvii e certezze.F1 nel: qualele date a rischio rinvio? Dopo il Gran Premio d’Australia, al momento ancora income appuntamento inaugurale tocca ora alla Cina chiedere un rinvio all’autunno della gara attualmente inper il ...

