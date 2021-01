Caldaia rotta a Cassina de' Pecchi: l'asilo resta chiuso fino a venerdì (Di lunedì 11 gennaio 2021) Guasto alla Caldaia, l'asilo di via Trieste chiude per una settimana. Così ha deciso il sindaco di Cassina dopo il sopralluogo con i tecnici: "Non si può aggiustare, bisogna sostituire", spiega Elisa ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 gennaio 2021) Guasto alla, l'di via Trieste chiude per una settimana. Così ha deciso il sindaco didopo il sopralluogo con i tecnici: "Non si può aggiustare, bisogna sostituire", spiega Elisa ...

Simeone: “Pazienti Covid trasferiti dall’ospedale di Formia a Gaeta, dove sono spenti i termosifoni”

"Ho provveduto immediatamente ad informare l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato di questa ennesima beffa perpetrata ai danni dei cittadini".

Simeone: "Pazienti Covid trasferiti dall'ospedale di Formia a Gaeta, dove sono spenti i termosifoni"

"Ho provveduto immediatamente ad informare l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato di questa ennesima beffa perpetrata ai danni dei cittadini".