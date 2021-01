CALCIOMERCATO | tutto ancora tace | mentre il campionato entra nel vivo

Leggi su chenews

(Di martedì 12 gennaio 2021) I grandi colpi stentano ad arrivare, ma da più parti di conferma che non ce ne saranno. Intanto ilnel. Milik (Facebook)I grandi colpi di mercato, almeno per questa sessione potrebbero non arrivare. La voce comune, a sentire gli addetti ai lavori, sembra escludere trasferimenti sensazionali. Anche se chi sogna in grande stile non può che sperare arrivino lo stesso, potremmo trovarci di fronte soltanto a piccoli accorgimenti per puntellare le rose già a disposizione dei vari tecnici. Una situazione, quella attuale, di certo non delle migliori, anche e sopratsotto il profilo economico. Il Napoli sempre pronto a trovare il giusto acquirente per Milik, sembra in ogni caso molto attento sul mercato, tanto da aver piazzato, pochi giorni fa lo davano per fatto, il colpo Zaccagni. ...