Calciomercato Milan – Anche il Liverpool su Loic Bade del Lens (Di lunedì 11 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MERCATO Milan - Come riportato dal sito francese 'Le10sport', Anche il Liverpool oltre al Milan è interessato al difensore del Lens Loic Bade Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MERCATO- Come riportato dal sito francese 'Le10sport',iloltre alè interessato al difensore delPianeta

DiMarzio : #Calciomercato | #Duarte dal #Milan al #Basaksehir: attesa l'ufficialità - MatteoPedrosi : #Meité sempre più vicino al #Milan: passi avanti importanti in giornata (da lì l’esclusione del giocatore, prima co… - SkySport : Milan, Duarte lascia i rossoneri: va in prestito con diritto di riscatto al Basaksehir - OttimistaRN : RT @ruiu19: Esattamente 9 anni fa, a quest’ora, era tutto fatto per il colpo che avrebbe cambiato la storia del calcio italiano. Lo ricorde… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Anche il #Liverpool su @BadeLoic del #Lens (via @le10sport) -