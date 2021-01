Calciomercato Juventus: atterrato Dabo, si valutano Locatelli e Scamacca (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Juventus continua a ringiovanire la propria rosa: atterrato Dabo per le visite mediche, Locatelli e Scamacca osservati speciali. L’opera di svecchiamento della rosa intrapresa dalla Juventus al termine della passata stagione sta proseguendo. Nel mercato estivo sono arrivati McKennie, Kulusevski e Chiesa e nei giorni scorsi sono stati opzionati per il futuro i giovani L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lacontinua a ringiovanire la propria rosa:per le visite mediche,osservati speciali. L’opera di svecchiamento della rosa intrapresa dallaal termine della passata stagione sta proseguendo. Nel mercato estivo sono arrivati McKennie, Kulusevski e Chiesa e nei giorni scorsi sono stati opzionati per il futuro i giovani L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Glongari : #Juventus lavora su #Scamacca la formula può essere questa: prestito 18 mesi con obbligo dal #Sassuolo con addio im… - Glongari : #Juventus accordo con #Milik a parametro zero ad un passo @MCriscitiello @tvdellosport #calciomercato - DiMarzio : #Juventus, un altro giovane: vicino l'arrivo in prestito del 2001 Dabo del Nantes - sportli26181512 : Juve, Pirlo: 'Importante dare continuità': Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo twitta il giorno dopo...… - wars_forever : RT @GiovaAlbanese: Visite mediche in corso per Manolo #Portanova, uno dei giocatori al centro della trattativa tra #Juventus e #Genoa in qu… -