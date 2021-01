Calciomercato – Inter, non sarà immobilismo: movimenti possibili nell’ultima settimana (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’Inter aspetterà l’ultima settimana prima di Intervenire sul Calciomercato Nonostante le parole di Marotta pronunciate nel pre partita contro la Roma, l’Inter non rimarrà completamente ferma sul mercato. Il club nerazzurro, si legge su Tuttosport oggi, si muoverà nell’ultima settimana di mercato quando qualche movimento sarà possibile. “Nonostante l’input societario sia stato perfettamente recepito da tutti, questo non vuol dire che l’Inter sia immobile. Anche perché, come sottolineato sempre da Marotta: «Sfruttare occasioni low cost è una necessità che dobbiamo fare diventare virtù». Intanto bisogna sfoltire la rosa”. “Dopo Nainggolan il prossimo a partire sarà Andrea Pinamonti. Per lui si è rifatto sotto ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’aspetterà l’ultimaprima divenire sulNonostante le parole di Marotta pronunciate nel pre partita contro la Roma, l’non rimarrà completamente ferma sul mercato. Il club nerazzurro, si legge su Tuttosport oggi, si muoveràdi mercato quando qualche movimentopossibile. “Nonostante l’input societario sia stato perfettamente recepito da tutti, questo non vuol dire che l’sia immobile. Anche perché, come sottolineato sempre da Marotta: «Sfruttare occasioni low cost è una necessità che dobbiamo fare diventare virtù». Intanto bisogna sfoltire la rosa”. “Dopo Nainggolan il prossimo a partireAndrea Pinamonti. Per lui si è rifatto sotto ...

