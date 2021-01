Calciomercato Fiorentina: l’agente di Kouame presente al centro sportivo (Di lunedì 11 gennaio 2021) l’agente di Christian Kouame è arrivato al centro sportivo della Fiorentina per discutere del futuro dell’attaccante. Le ultime Michelangelo Minieri, agente di Christian Koume ha raggiunto il centro sportivo della Fiorentina per parlare del futuro dell’attaccante. Lo riporta Firenzeviola.it aggiungendo che ad attendere il procuratore c’erano i dirigenti Daniele Pradè e Joe Barone. L’ex Genoa piace molto al Torino e all’Hellas Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021)di Christianè arrivato aldellaper discutere del futuro dell’attaccante. Le ultime Michelangelo Minieri, agente di Christian Koume ha raggiunto ildellaper parlare del futuro dell’attaccante. Lo riporta Firenzeviola.it aggiungendo che ad attendere il procuratore c’erano i dirigenti Daniele Pradè e Joe Barone. L’ex Genoa piace molto al Torino e all’Hellas Verona. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | Domani le visite mediche di #Lirola con il #Marsiglia - Glongari : #Fiorentina per #Conti possibile svolta in 48/72 ore in arrivo il sì del #Milan @AlfredoPedulla @tvdellosport… - DiMarzio : Quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per definire l'operazione - tabellamercatob : Aggiornamento #Calciomercato Prestiti difensori del '97 Da #SerieA a #SerieB #Ascoli: dal #Cagliari il terzino de… - blogfiorentina : Il mio punto settimanale sulla #Fiorentina: il campo ma anche il calciomercato -