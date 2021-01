Calcio, Coppa Italia 2021: gli ottavi di finale, sei partite in tre giorni. Juventus e Napoli scaldano i motori in vista della Supercoppa (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sembra un paradosso, ma non è così: con il freddo del nuovo anno la Coppa Italia 2020-2021 entra nella sua fase più calda. Con gli ottavi di finale entrano in gioco le prime otto dello scorso campionato, rimaste fino ad ora a guardare in attesa di conoscere le proprie avversarie. Inizia dunque adesso la corsa vera e propria per eleggere il successore del Napoli nell’albo d’oro della competizione, giunta quest’anno alla settantaquattresima edizione. Da domani a giovedì saranno tre giorni zeppi di Calcio, con ben sei delle otto partite degli ottavi. Si comincia domani sera con Milan-Torino, replica della sfida di campionato dello scorso sabato che ha visto i rossoneri trionfare per 2-0. ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sembra un paradosso, ma non è così: con il freddo del nuovo anno la2020-entra nella sua fase più calda. Con glidientrano in gioco le prime otto dello scorso campionato, rimaste fino ad ora a guardare in attesa di conoscere le proprie avversarie. Inizia dunque adesso la corsa vera e propria per eleggere il successore delnell’albo d’orocompetizione, giunta quest’anno alla settantaquattresima edizione. Da domani a giovedì saranno trezeppi di, con ben sei delle ottodegli. Si comincia domani sera con Milan-Torino, replicasfida di campionato dello scorso sabato che ha visto i rossoneri trionfare per 2-0. ...

SkySport : Coppa Italia, calendario e tabellone degli ottavi - Gazzetta_it : #Juve chi gioca in Coppa Italia? Staffetta tra #CR7 e #Morata e tanti giovani...#SerieA #CoppaItalia - tuttosport : #CoppaItalia, gli arbitri: #Chiffi per #Juve-#Genoa, #Milan-#Torino a #Valeri - sportli26181512 : Milan, Pioli sorride: nulla di grave per Tonali e Brahim Diaz, ci saranno domani col Torino: Milan, Pioli sorride:… - non_meloricordo : @lellacmilan Comunque la coppa Italia tra premio vittoria e gettone supercoppa anche senza biglietti porta intorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Coppa Ogni maledetto lunedì – Messaggio alla Lega calcio: vogliamo la Coppa Italia come l’FA Cup! Il Fatto Quotidiano Milan, Pioli sorride: nulla di grave per Tonali e Brahim Diaz, ci saranno domani col Torino

Finalmente buone notizie dall’infermeria di Milanello. Non sono gravi gli infortuni accusati da Brahim Diaz e Tonali contro il Torino in campionato, tanto è vero che entrambi i giocatori saranno a dis ...

Napoli, Mertens ha svolto parte dell’allenamento in gruppo: le ultime

Si avvicina il ritorno in campo di Dries Mertens: il belga ha svolto parte dell'allenamento odierno con il resto del gruppo ...

Finalmente buone notizie dall’infermeria di Milanello. Non sono gravi gli infortuni accusati da Brahim Diaz e Tonali contro il Torino in campionato, tanto è vero che entrambi i giocatori saranno a dis ...Si avvicina il ritorno in campo di Dries Mertens: il belga ha svolto parte dell'allenamento odierno con il resto del gruppo ...