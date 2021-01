Caduta di stile per Samantha De Grenet Dopo le offese “rischia grosso”

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 11 gennaio 2021)De, come si è visto nelle scorse puntate, è una delle protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Non sono mancate, infatti, una miriade di polemiche nei suoi confronti. Per cominciare, se ricordate, aveva già fatto parlare di sé quando,l’espulsione di Filippo Nardi, si era messa contro Maria Teresa Ruta, accusandola di non essere stata in grado di difendersi a tempo debito. Poi, ancora, aveva usato termini molto forti in un battibecco con Stefania Orlando e, per questo motivo, secondo i telespettatori, si era quasi meritata l’eliminazione. Spesso sia il pubblico da casa che i suoi coinquilini l’hanno tacciata di aggressività e di saccenteria a causa di suoi alcuni atteggiamenti poco rispettosi. Come non citare, inoltre, il dialogo acceso trae l’opinionista ...