Burn After Reading | la genesi di un piccolo cult

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Non è la prima volta in questa rubrica che parliamo dell’estro e della capacità dei Fratelli Coen di raccontare la realtà. Fratello dove sei?,, Fargo, La Ballata di Buster Scruggs, sono tutti film che narrano l’assurdità del reale. L’ insoddisfazione, la superficialità della borghesia, la stupidità umana sono tra i temi ricorrenti del duo registico. Nel corso degli anni Fratelli Coen si sono fatti portatori di un cinema che smonta ogni tipo di certezza. Con le sue caratteristiche e peculiarità, la mano registica del duo è in grado di ricostruire mondi e contesti in maniera perfetta. Lo spettatore entra in quel mondo fatto di equivoci, stupidità, finzione e solitudine. Si trova sottoposto a tutte queste sollecitazioni e ne rimane automaticamente affascinato. Personaggi che della loro idiozia e incapacità di ...