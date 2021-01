Burioni, “vaccino Pfizer è in grado di neutralizzare la variante inglese“: il duro sfogo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Roberto Burioni assicura che il “vaccino Pfizer è in grado di neutralizzare la variante inglese“. Il noto virologo, ospite della trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio, ha voluto rassicurare il pubblico sulla capacità del vaccino attualmente somministrato in Italia di difendere l’organismo dalla variante inglese, più contagiosa e aggressiva di quella tradizionale. “I virus mutano e delle varianti insorgono e sono virus che hanno dei vantaggi. Se per ora non ci riguarda è molto probabile che presto ci riguarderà”. Il virologo si è vaccinato giovedì scorso e ha detto di non aver avuto alcun problema o controindicazione a seguito della somministrazione. Proprio durante la trasmissione andata ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Robertoassicura che il “è indila“. Il noto virologo, ospite della trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio, ha voluto rassicurare il pubblico sulla capacità delattualmente somministrato in Italia di difendere l’organismo dalla, più contagiosa e aggressiva di quella tradizionale. “I virus mutano e delle varianti insorgono e sono virus che hanno dei vantaggi. Se per ora non ci riguarda è molto probabile che presto ci riguarderà”. Il virologo si è vaccinato giovedì scorso e ha detto di non aver avuto alcun problema o controindicazione a seguito della somministrazione. Proprio durante la trasmissione andata ...

MarioManca : Le spiegazioni di Burioni a #CTCF, incluso queste ultime sul vaccino e i suoi (non) rischi, sono un vero servizio pubblico. - IlContiAndrea : #Burioni “Non sono d’accordo con quanto detto dalla Merkel e da Speranza. Loro dicono che i mesi più difficili sono… - NicolaPorro : Dottoressa si vaccina e subito dopo risulta positiva al #COVID19. Per #Burioni è una notizia da non pubblicare. Ci… - PraesesMundi : #Burioni - Non sappiamo se il #vaccino impedisce la trasmissione del #virus e non sappiamo se sarà necessario il ri… - PraesesMundi : #Burioni - Il #vaccino ha un unico effetto collaterale grave possibile: l'anafilassi. Proponiamo di modificare il… -