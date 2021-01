Buffagni (M5S): “La scuola è prioritaria, basta speculazioni su docenti e studenti” (Di lunedì 11 gennaio 2021) "L'obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove, e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021) "L'obiettivo principale dellaè quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove, e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto". L'articolo .

orizzontescuola : Buffagni (M5S): “La scuola è prioritaria, basta speculazioni su docenti e studenti” - Testament73 : Voglio vederli confluire nel pd sti #pentecatti. ??????Buffagni: 'M5S alleato di Sala a Milano? Non escludo nulla' - L… - rep_milano : Comunali a Milano, Buffagni (M5S): 'Sostegno a Beppe Sala? Non escludo nulla'. In settimana il centrodestra sceglie… - AnsaLombardia : Buffagni: 'M5S alleato di Sala a Milano? Non escludo nulla'. 'Qualsiasi soluzione solo nell'interesse dei cittadini… - massisironi : RT @martinoloiacono: Milano: Buffagni, M5S alleato di Sala? non escludo nulla. Si va verso l’alleanza organica? -

Ultime Notizie dalla rete : Buffagni M5S Buffagni: 'M5S alleato di Sala a Milano? Non escludo nulla' Agenzia ANSA Comunali a Milano, Buffagni (M5S): "Sostegno a Beppe Sala? Non escludo nulla". In settimana il centrodestra sceglie il candidato

Archiviato il rimpasto della giunta in Regione, il centrodestra si concentra sulla scelta del candidato. Entro la settimana la coalizione conta di trovare l'intesa. Restano in pista la candidatura di ...

ROMA Il patto di legislatura è ancora tutto da scrivere, ma nel

LE CASELLEROMA Il patto di legislatura è ancora tutto da scrivere, ma nel frattempo una girandola di nomi riscrive l'esecutivo. Sul numero di ministri da sostituire il braccio di ferro è di ...

Archiviato il rimpasto della giunta in Regione, il centrodestra si concentra sulla scelta del candidato. Entro la settimana la coalizione conta di trovare l'intesa. Restano in pista la candidatura di ...LE CASELLEROMA Il patto di legislatura è ancora tutto da scrivere, ma nel frattempo una girandola di nomi riscrive l'esecutivo. Sul numero di ministri da sostituire il braccio di ferro è di ...