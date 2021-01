Bruno Spaggiari compie 88 anni/ Legato alla Ducati, vi ha fondato la prima Academy (Di lunedì 11 gennaio 2021) Bruno Spaggiari compie 88 anni: l'ex pilota reggiano ha Legato il suo nome alla Ducati e alla MV Agusta, con la rossa ha fondato la prima Academy nella storia negli anni Settanta. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021)88: l'ex pilota reggiano hail suo nomeMV Agusta, con la rossa halanella storia negliSettanta.

Bruno Spaggiari compie 88 anni: l'ex pilota reggiano ha legato il suo nome alla Ducati e alla MV Agusta, con la rossa ha fondato la prima Academy.

Oggi compie ottantotto anni un pilota che pochi ricordano anche se è uno dei protagonisti della storia di Ducati: Bruno Spaggiari da Reggio Emilia, collaudatore, sviluppatore, pilota fortissimo e pers ...

Bruno Spaggiari compie 88 anni: l'ex pilota reggiano ha legato il suo nome alla Ducati e alla MV Agusta, con la rossa ha fondato la prima Academy.Oggi compie ottantotto anni un pilota che pochi ricordano anche se è uno dei protagonisti della storia di Ducati: Bruno Spaggiari da Reggio Emilia, collaudatore, sviluppatore, pilota fortissimo e pers ...