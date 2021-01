Braithwaite | “Non lascio il Barça | né oggi e né in estate Mi giocherò le mie carte”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Intervistato da TV3, l'attaccante danese del Barcellona, Martin, ha risposto alla domanda su un suo addio al club catalano e sulche è alla ricerca di una punta. Queste le sue parole: "Non c'è alcuna opzione che lasci ila gennaio, così come a fine stagione. Il prossimo anno continuerò a lottare qui per i miei obiettivi. In questa stagione abbiamo la possibilità di vincere tanti titoli e questa è la mia ambizione, mi sveglio e lavoro ogni giorno per questo e per migliorare, non penso ad altro. Sono in uno dei club più importanti del mondo e non vedo perchè dovrei andarmene. Non penso a nient'altro se non a vincere questi trofei. Mi piace che il Barcellona cerchi altri giocatori sul mercato. Ciò non mi fa paura, ma mi motiva ancora di più".