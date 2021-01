Bozza Dpcm: non c’è la dichiarazione di “zona arancione nazionale” nei weekend (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il fine settimana arancione vissuto il 9 e il 10 gennaio dovrebbe essere l’ultimo weekend con regole paritarie a livello nazionale. Secondo quanto si apprende dalla riunione tra i ministri Speranza e Boccia con i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni, nella Bozza del nuovo Dpcm non sarebbe presente la dichiarazione di “zona arancione” per tutti il Paese durante i weekend. Ciò consentirebbe alle regioni che verranno classificate in zona gialla di poter usufruire di regole meno stringenti anche durante i fine settimana. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il fine settimanavissuto il 9 e il 10 gennaio dovrebbe essere l’ultimocon regole paritarie a livello. Secondo quanto si apprende dalla riunione tra i ministri Speranza e Boccia con i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni, nelladel nuovonon sarebbe presente ladi “” per tutti il Paese durante i. Ciò consentirebbe alle regioni che verranno classificate ingialla di poter usufruire di regole meno stringenti anche durante i fine settimana. SportFace.

