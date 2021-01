Bonus nascita e congedo paternità: le novità della Legge di Bilancio 2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Legge di Bilancio 2021 introduce novità per le famiglie e per coloro che diverranno genitori nel corso dell’anno 2021. Per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è prevista la corresponsione dell’assegno di natalità (Bonus Bebè). Tale assegno, a seguito di presentazione della domanda da parte del genitore, è erogato direttamente dall’INPS su base mensile e decorre dal mese di nascita o di adozione e fino all’anno di età del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. L’assegno non concorre alla formazione del reddito percepito nell’anno. L’importo dell’assegno è pari a: – 1.920 euro, se il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ladiintroduceper le famiglie e per coloro che diverranno genitori nel corso dell’anno. Per i figli nati o adottati dal 1° gennaioal 31 dicembreè prevista la corresponsione dell’assegno di natalità (Bebè). Tale assegno, a seguito di presentazionedomanda da parte del genitore, è erogato direttamente dall’INPS su base mensile e decorre dal mese dio di adozione e fino all’anno di età del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. L’assegno non concorre alla formazione del reddito percepito nell’anno. L’importo dell’assegno è pari a: – 1.920 euro, se il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore ...

Quali sono le nuove regole Inps per bonus bebè 2021 e Isee? Stando a quanto riportato da una nuova circolare ufficiale dell'Inps, per la richiesta del bonus bebè per le nascite di quest'anno 2021, la ...

Potrebbe essere ribattezzata la "Manovra dei bonus" la Legge di Bilancio 2021 vista la quantità di incentivi riconosciuti: una vera e propria pioggia di bonus.

