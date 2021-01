Bonus mobilità, dal 14 gennaio al 15 febbraio nuovi rimborsi (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Si riaprirà dal 14 gennaio alle 9, fino al 15 febbraio, una “finestra” per richiedere il rimborso degli acquisti previsti dal Programma Sperimentale Buono mobilità effettuati tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020. Sono stati infatti contabilizzati i fondi necessari per poter soddisfare tutte le richieste di rimborso. Lo segnala il ministero dell’Ambiente. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Si riaprirà dal 14 gennaio alle 9, fino al 15 febbraio, una “finestra” per richiedere il rimborso degli acquisti previsti dal Programma Sperimentale Buono mobilità effettuati tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020. Sono stati infatti contabilizzati i fondi necessari per poter soddisfare tutte le richieste di rimborso. Lo segnala il ministero dell’Ambiente.

