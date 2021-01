Bonus affitti immobili: scatta la proroga del beneficio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tra i vari interventi operati da parte del decreto Agosto, c’è anche quello in materia di Bonus affitti (art. 77). Avevamo già parlato nei mesi scorsi di come il tema affitti sia stato tenuto in considerazione dall’Esecutivo, con il decreto Cura Italia. Ora l’ultimo provvedimento messo a punto dalle forze di maggioranza amplia i beneficiari di detto Bonus affitti e proroga il periodo di riferimento entro cui poter usufruire del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad utilizzo non abitativo e affitto d’azienda. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa sapere se è sempre obbligatorio cambiare residenza, dopo aver sottoscritto un contratto di affitto come inquilino, oppure no, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News In buona ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tra i vari interventi operati da parte del decreto Agosto, c’è anche quello in materia di(art. 77). Avevamo già parlato nei mesi scorsi di come il temasia stato tenuto in considerazione dall’Esecutivo, con il decreto Cura Italia. Ora l’ultimo provvedimento messo a punto dalle forze di maggioranza amplia i beneficiari di dettoil periodo di riferimento entro cui poter usufruire del credito d’imposta per i canoni di locazione diad utilizzo non abitativo e affitto d’azienda. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa sapere se è sempre obbligatorio cambiare residenza, dopo aver sottoscritto un contratto di affitto come inquilino, oppure no, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News In buona ...

Angelap03192631 : ...... sui ricovery fun che sono per aiuti bonus per chi è stato danneggiato dalla pandemia, a chi per… - SanremoNews : Sanremo porta i segni della crisi: tremila richieste di aiuto al Comune tra bonus affitti, sostegno alimentare e co… - zazoomblog : Bonus affitti immobili: scatta la proroga del beneficio - #Bonus #affitti #immobili: #scatta - live_palermo : Bonus affitto 2021: i vantaggi per i proprietari di casa - ItsMrGiovi : Ma cos'ha fatto, da un anno a questa parte, il governo per me, giovane e studente? Università chiuse da un anno, bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus affitti Bonus affitti: estensione al 30 aprile 2021 per le imprese del turismo Ipsoa Manovra Covid, pioggia di bonus nel 2021: l’elenco degli incentivi

Potrebbe essere ribattezzata la “Manovra dei bonus” la Legge di Bilancio 2021 vista la quantità di incentivi riconosciuti: una vera e propria pioggia di bonus.

Bonus Affitto per Studenti fuori sede, le novità della Legge di Bilancio 2021

Tra le novità introdotte dalla recente Legge di Bilancio 2021 c’è anche un Bonus affitto per gli studenti fuori sede, si tratta di un fondo che sarà creato ad hoc per tutti q ...

Potrebbe essere ribattezzata la “Manovra dei bonus” la Legge di Bilancio 2021 vista la quantità di incentivi riconosciuti: una vera e propria pioggia di bonus.Tra le novità introdotte dalla recente Legge di Bilancio 2021 c’è anche un Bonus affitto per gli studenti fuori sede, si tratta di un fondo che sarà creato ad hoc per tutti q ...