Bonus 800 euro per i collaboratori sportivi confermato anche a gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) In attesa della riapertura di palestre, piscine e in generale degli impianti sportivi, chiusi ormai da tempo a causa dell’emergenza Covid e dei divieti adottati nel nostro paese, il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha confermato che il Bonus 800 euro per i collaboratori sportivi verrà erogato anche nel mese di gennaio. Tramite social, ha fatto sapere che “stiamo lavorando da settimane tutti i giorni con il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) in modo proficuo per la riapertura, che sarà graduale a seconda dei colori delle regioni e, mi auguro, di avere l’ok per poter ripartire entro fine mese“. Bonus 800 euro confermato a gennaio Spadafora dice di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) In attesa della riapertura di palestre, piscine e in generale degli impianti, chiusi ormai da tempo a causa dell’emergenza Covid e dei divieti adottati nel nostro paese, il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora hache il800per iverrà erogatonel mese di. Tramite social, ha fatto sapere che “stiamo lavorando da settimane tutti i giorni con il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) in modo proficuo per la riapertura, che sarà graduale a seconda dei colori delle regioni e, mi auguro, di avere l’ok per poter ripartire entro fine mese“.800Spadafora dice di ...

Il bonus da 800 euro di gennaio per i collaboratori sportivi è stato confermato anche per il mese di gennaio. Lo ha chiarito il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora.

Bonus bebè e bonus nido vengono rporogati, mentre il premio alla nascita (800 euro) sarà assorbito nel nuovo assegno unico per i figli.

