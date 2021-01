Bonus 110% anche per proprietari di immobili in Italia residenti all’estero (Di lunedì 11 gennaio 2021) Interesse elevato anche all’estero per la nuova misura fiscale: il Fisco consente anche a stranieri o a cittadini Italiani all’estero che acquistano immobili in Italia di usufruire della maxi detrazione per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell’immobile. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Interesse elevatoper la nuova misura fiscale: il Fisco consentea stranieri o a cittadininiche acquistanoindi usufruire della maxi detrazione per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell’immobile.

Focalizzando l’attenzione sulla slide solo sugli interventi definiti trainanti dal Superbonus 110% si è generata una consistente spesa media annuale: per la coibentazione dell’involucro (incluso il ...

Superbonus 110%: debutto nel 730/2021

Le spese ammesse al superbonus 110% dovranno essere indicate nel 730/2021, nel quadro E, solo laddove il contribuente non opti per la cessione della detrazione.

