Bonifica dei siti orfani: Costa firma il decreto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa firma il decreto: assegnati 105 milioni di euro alle regioni per la Bonifica dei siti orfani E’ stato firmato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il decreto che destina 105 milioni di euro alla Bonifica dei siti orfani. Si tratta di tutte quelle aree dove il responsabile dell’inquinamento non è individuabile… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Ministro dell’Ambiente Sergioil: assegnati 105 milioni di euro alle regioni per ladeiE’ statoto dal ministro dell’Ambiente Sergio, ilche destina 105 milioni di euro alladei. Si tratta di tutte quelle aree dove il responsabile dell’inquinamento non è individuabile… L'articolo Corriere Nazionale.

UBenedictis : RT @SforzaFogliani: TASSA BONIFICA 2. Il Consorzio costruisce opere (per poi tassare) coi soldi che gli danno lo Stato e la (sua amica) Reg… - ile_marcinno : RT @SforzaFogliani: TASSA BONIFICA 2. Il Consorzio costruisce opere (per poi tassare) coi soldi che gli danno lo Stato e la (sua amica) Reg… - AngeloGelo70 : Lampedusa, Martello: 'Avviata la bonifica Molo Favaloro dai rottami imbarcazioni dei migranti'… - ag_notizie : Lampedusa, si bonificano i fondali del molo Favaloro dai relitti delle barche dei migranti - ontoxy : RT @GDS_it: #Lampedusa, al via la bonifica dei fondali dai rottami delle imbarcazioni dei #migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Bonifica dei A Lampedusa al via la bonifica dei fondali dai rottami delle imbarcazioni dei migranti Giornale di Sicilia In campo anche i medici: idea folle

CAGLIARI. Anche gli ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri della Sardegna si schierano sul fronte dei contrari allo stoccaggio di rifiuti radioattivi nell'isola. «I sardi abitano già nella ...

Scudo dal fuoco e dal virus Oltre 5 mila gli interventi dei pompieri l’anno scorso

Le chiamate per operazioni “standard” sono diminuite ma il Comando si è fatto carico di una serie di compiti legati al contenimento del Covid ...

CAGLIARI. Anche gli ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri della Sardegna si schierano sul fronte dei contrari allo stoccaggio di rifiuti radioattivi nell'isola. «I sardi abitano già nella ...Le chiamate per operazioni “standard” sono diminuite ma il Comando si è fatto carico di una serie di compiti legati al contenimento del Covid ...