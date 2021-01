Bolsonaro ha tagliato gli aiuti economici ai poveri del Brasile (Di lunedì 11 gennaio 2021) (foto: EVARISTO SA/AFP via Getty Images)Dopo gli ultimi contributi versati lo scorso 29 dicembre, il governo del presidente Jair Bolsonaro ha tagliato gli aiuti economici di emergenza per le famiglie più povere del Brasile. Nel 2021 quasi 68 milioni di cittadini rischieranno l’indigenza, rimanendo privati di quel minimo di sostegno statale che gli era stato garantito durante la pandemia di Covid-19. La povertà estrema era in aumento in Brasile già prima del coronavirus: il governo populista di Bolsonaro che aveva iniziato a rendere sempre più difficile l’accesso al Bolsa Família, un programma di welfare sociale lanciato dalla presidenza progressista di Ignacio Lula Da Silva nei primi anni 2000. A marzo scorso, quasi un milione di famiglie brasiliane era ancora in lista ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) (foto: EVARISTO SA/AFP via Getty Images)Dopo gli ultimi contributi versati lo scorso 29 dicembre, il governo del presidente Jairhaglidi emergenza per le famiglie più povere del. Nel 2021 quasi 68 milioni di cittadini rischieranno l’indigenza, rimanendo privati di quel minimo di sostegno statale che gli era stato garantito durante la pandemia di Covid-19. La povertà estrema era in aumento ingià prima del coronavirus: il governo populista diche aveva iniziato a rendere sempre più difficile l’accesso al Bolsa Família, un programma di welfare sociale lanciato dalla presidenza progressista di Ignacio Lula Da Silva nei primi anni 2000. A marzo scorso, quasi un milione di famiglie brasiliane era ancora in lista ...

Tra incendi e deforestazione, per l'Amazzonia il 2020 è stato l'anno peggiore dopo il 2019, i due anni di presidenza di Bolsonaro ...

Il governo brasiliano del presidente populista Jair Bolsonaro ha tagliato gli aiuti economici di emergenza per le famiglia più povere. Gli ultimi contributi sono stati versati il 29 dicembre, e con il ...

