Bollettino Veneto oggi: morti, contagi e guariti di lunedì 11 gennaio

E' stato diramato il Bollettino odierno sulla situazione epidemiologica in Veneto, una delle regioni più colpite dall'emergenza coronavirus. Questi i dati odierni aggiornati a lunedì 11 gennaio a proposito del numero di contagi. Nella giornata di oggi si registrano 1.715 nuovi contagi, 38 morti, 2.950 guariti, 11.001 tamponi, 358 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 2.582 (-3) ricoverati negli altri reparti.

