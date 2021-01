Bollettino vaccini Covid oggi 11 gennaio/ 643219 vaccinati: Italia 6^ al mondo, ma… (Di lunedì 11 gennaio 2021) Bollettino vaccini anti-Covid, aggiornato in tempo reale oggi 11 gennaio 2021: più di 643mila vaccinati in Italia, sesti al mondo. I numeri e gli scenari Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021)anti-, aggiornato in tempo reale112021: più di 643milain, sesti al. I numeri e gli scenari

Dome689 : RT @Open_gol: «L'auspicio è che l'approvazione di Ema per il vaccino anti-Covid di Oxford/AstraZeneca/Irbm possa arrivare entro la fine di… - FrancescaTGI : RT @Open_gol: «L'auspicio è che l'approvazione di Ema per il vaccino anti-Covid di Oxford/AstraZeneca/Irbm possa arrivare entro la fine di… - Open_gol : «L'auspicio è che l'approvazione di Ema per il vaccino anti-Covid di Oxford/AstraZeneca/Irbm possa arrivare entro l… - moliseweb : - CovidShop : • Totale casi: +18.627 • Casi attuali: 579.932 (+7.090) • Decessi: +361 • Guariti: +11.174 Tamponi: +139.758 Testa… -