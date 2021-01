Bollettino oggi 11 gennaio: contagi, morti e guariti regione per regione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Ministero della Salute ha pubblicato il Bollettino odierno relativo all’emergenza Coronavirus, regione per regione, aggiornato a lunedì 11 gennaio. Nelle ultime ventiquattrore ci sono 12.532 nuovi contagi, 448 morti, 16.035 guariti, 91.656 tamponi, 2.642 (+27) ricoverati in terapia intensiva, 23.603 (+176) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -3.953 gli attualmente positivi per un totale di 575.979. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI, regione PER regione, DI LUNEDI’ 11 gennaio 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Ministero della Salute ha pubblicato ilodierno relativo all’emergenza Coronavirus,per, aggiornato a lunedì 11. Nelle ultime ventiquattrore ci sono 12.532 nuovi, 448, 16.035, 91.656 tamponi, 2.642 (+27) ricoverati in terapia intensiva, 23.603 (+176) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -3.953 gli attualmente positivi per un totale di 575.979. ILE I NUMERI ODIERNI,PER, DI LUNEDI’ 112021 SportFace.

SkyTG24 : ?? È stato trovato un nuovo paziente 1 di #Covid19 in Italia, positivo già a novembre 2019. Si tratta di una donna m… - SkyTG24 : Coronavirus, news. Dpcm, ipotesi stretta su spostamenti. Oggi torna Italia divisa in fasce - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 11 gennaio: oggi 12.532 nuovi casi con 91.656 tamponi e 448 morti - iirpo : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi, 11 gennaio: oggi 12.532 nuovi casi con 91.656 tamponi e 448 morti - ForzAzzurri1926 : ??CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 11 gennaio: I numeri di oggi in Italia ed in Campania?? APRI E LEGGI ??… -