Bollettino Coronavirus Protezione Civile 11 gennaio: i dati ufficiali (Di lunedì 11 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Coronavirus - La Protezione Civile ha emesso il Bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Laha emesso ilufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio delPianeta Milan.

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 11 gennaio: oggi 12.532 nuovi casi con 91.656 tamponi e 448 morti - SkyTG24 : Coronavirus, news. Dpcm, ipotesi stretta su spostamenti. Oggi torna Italia divisa in fasce - Open_gol : ?? I dati di oggi della Lombardia In 24 ore ci sono stati 23 nuovi ricoveri nei reparti di terapia intensiva - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania - giu_alessi : RT @neXtquotidiano: 12.532 casi e 448 decessi. Sono stati effettuati 91.656 tamponi Coronavirus Italia: bollettino di oggi 11 gennaio http… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Contagi oggi: dati Covid Italia ed Emilia Romagna. Bollettino Coronavirus 11 gennaio il Resto del Carlino Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi lunedì 11 gennaio: 45 decessi e 1.254 casi positivi

Su oltre diecimila tamponi nel Lazio si registrano 1.254 casi positivi, 45 decessi e 1.113 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra.

Coronavirus in Calabria: +270 positivi e 5 decessi rispetto a ieri

Bollettino Coronavirus Calabria 11 gennaio 2021: sono in tutto 444.139 (+ 1.518 rispetto a ieri) i soggetti sottoposti a test per un totale di tamponi eseguiti pari a 464.378 (+ 1.791) ...

Su oltre diecimila tamponi nel Lazio si registrano 1.254 casi positivi, 45 decessi e 1.113 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra.Bollettino Coronavirus Calabria 11 gennaio 2021: sono in tutto 444.139 (+ 1.518 rispetto a ieri) i soggetti sottoposti a test per un totale di tamponi eseguiti pari a 464.378 (+ 1.791) ...