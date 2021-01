Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 gennaio/ Torna su tasso positività, 13.3% (Di lunedì 11 gennaio 2021) Anche per oggi, lunedì 11 gennaio 2021, verrà comunicato il Bollettino coronavirus del Ministero della Salute, con tutti gli ultimi dati: nuovi casi, vittime e situazione ospedaliera Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021) Anche per oggi, lunedì 112021, verrà comunicato ildeldella, con tutti gli ultimi dati: nuovi casi, vittime e situazione ospedaliera

SkyTG24 : Coronavirus, news. Dpcm, ipotesi stretta su spostamenti. Oggi torna Italia divisa in fasce - Today_it : Coronavirus, il bollettino di oggi 11 gennaio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione - PISAinVIDEO : Asl Toscana Nord-Ovest, coronavirus: bollettino di lunedì 11 gennaio - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus - infoitinterno : Bollettino Coronavirus in Veneto, meno di 900 contagi nella notte e 5 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus Coronavirus oggi: bollettino contagi covid 11 gennaio. Dati delle Marche il Resto del Carlino Coronavirus Italia: bollettino di oggi 11 gennaio

Dopo i 18.627 nuovi casi di coronavirus e i 361 decessi di ieri l’aggiornamento sui contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezion ...

Covid Veneto oggi, Zaia: "Non buttiamo via quanto fatto". Bollettino dell'11 gennaio

Venezia, 11 gennaio 2021 - In Veneto ieri sono finite le dosi di vaccino consegnate il 28 dicembre. Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Regione Luca Zaia sulla sua pagina Facebook. Per ...

Dopo i 18.627 nuovi casi di coronavirus e i 361 decessi di ieri l’aggiornamento sui contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezion ...Venezia, 11 gennaio 2021 - In Veneto ieri sono finite le dosi di vaccino consegnate il 28 dicembre. Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Regione Luca Zaia sulla sua pagina Facebook. Per ...