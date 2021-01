Bollettino Coronavirus dell’11 Gennaio 2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) In data 11 Gennaio l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo post weekend, è +0,55% (ieri +0,82%) con 2.289.021 contagiati totali, 1.633.839 dimissioni/guarigioni (+16.035) e 79.203 deceduti (+448); 575.979 infezioni in corso (-3.953). Elaborati 91.656 tamponi totali (ieri 139.758) con 42.553 casi testati (ieri 63.105); 12.532 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 13,67% (ieri 13,32% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 29,45% (ieri 29,51%, target 3%). Ricoverati con sintomi +176 (23.603); terapie intensive +27 (2.642) con 168 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 1.942; Veneto 1.715; Sicilia 1.587; Lombardia 1.488; Lazio 1.254; Campania 1.021. In Lombardia curva +0,29% (ieri +0,65%) con 13.356 tamponi totali (ieri 25.011 ) e 5.224 casi testati (ieri 9.791); 1.488 positivi (target 1.000); rapporto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 gennaio 2021) In data 11l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo post weekend, è +0,55% (ieri +0,82%) con 2.289.021 contagiati totali, 1.633.839 dimissioni/guarigioni (+16.035) e 79.203 deceduti (+448); 575.979 infezioni in corso (-3.953). Elaborati 91.656 tamponi totali (ieri 139.758) con 42.553 casi testati (ieri 63.105); 12.532 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 13,67% (ieri 13,32% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 29,45% (ieri 29,51%, target 3%). Ricoverati con sintomi +176 (23.603); terapie intensive +27 (2.642) con 168 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 1.942; Veneto 1.715; Sicilia 1.587; Lombardia 1.488; Lazio 1.254; Campania 1.021. In Lombardia curva +0,29% (ieri +0,65%) con 13.356 tamponi totali (ieri 25.011 ) e 5.224 casi testati (ieri 9.791); 1.488 positivi (target 1.000); rapporto ...

(Adnkronos) - Sono 12.532 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 11 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati ...

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 11 GENNAIO/ +62 morti, scende tasso positività

Bollettino coronavirus Lombardia, i dati sull'emergenza sanitaria aggiornati all'11 gennaio 2021: le ultime notizie su casi positivi, decessi e guariti.

