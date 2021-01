Bollettino Campania: 1.021 positivi su 9.690 tamponi. In salita la percentuale al 10% (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il leggero aumento i numeri legati al coronavirus in Campania oggi. Secondo il Bollettino dell’Unità di crisi sono 1.021 le persone risultate positive su 9.690, il che fa crescere la percentuale al 10%. Sempre alti gli asintomatici, 934, rispetto ai sintomatici, 87 L’aumento dei decessi è di 37 unità, 12 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, che porta il totale a 3.165 Crescono di 3 unità i ricoveri nelle terapie intensive e di ben 23 quelle in degenza ordinaria ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 109 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.400 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il leggero aumento i numeri legati al coronavirus inoggi. Secondo ildell’Unità di crisi sono 1.021 le persone risultate positive su 9.690, il che fa crescere laal 10%. Sempre alti gli asintomatici, 934, rispetto ai sintomatici, 87 L’aumento dei decessi è di 37 unità, 12 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, che porta il totale a 3.165 Crescono di 3 unità i ricoveri nelle terapie intensive e di ben 23 quelle in degenza ordinaria ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 109 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.400 L'articolo ilNapolista.

