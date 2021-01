Bobby Few | il linguaggio libero e visionario del free jazz

Leggi su ilmanifesto

Few, pianista e compositore americano, viene di solito associato al grande sopranista Steve Lacy, nel cui gruppo Few entrò nel 1980-'81 trasformandolo in sestetto, dopo aver a lungo lavorato con Frank Wright. L'ottantacinquenne musicista – originario di Cleveland e amico di infanzia di Albert Ayler – è morto a Parigi il 6 gennaio, dopo aver combattuto vari tumori senza rinunciare alla musica. Il suo ultimo concerto risale al 2019 ed una delle sue più tarde incisioni è quella in …