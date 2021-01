Bloccati in un canale incassato | recuperati due scialpinisti del pordenonese nelle Alpi Giulie

Leggi su udine20

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Stavano rientrando da un’escursione con sci e pelli di foca dal versante settentrionale del Monte Due PIzzi,, ma si sononel solcodel Rio Palug, a quota 950 metri, non riuscendo più a scendere né a risalire.A recuperarli è stato l’elisoccorso regionale, al limite della scadenza dell’orario di volo per il sopraggiungere del crepuscolo. I due sciatori, entrambi del, del 1978 e del 1968, residenti a San Martino al Tagliamento e San Vito al Tagliamento erano molto infreddoliti e non avevano problemi di tipo sanitario, ma il punto in cui si trovavano necessitava di un recupero con il verricello, perché non c’erano punti in cui l’elicottero potesse appoggiare il pattino per uno sbarco in hovering dei soccorritori. A supporto delle operazioni ...