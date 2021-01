Black Widow | Kevin Feige | Spero che il film esca a maggio senza ulteriori ritardi

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 11 gennaio 2021), presidente di Marvel Studios, ha parlato della situazione della distribuzione didopo innumerevolidovrebbe arrivare nei cinema aha sottolineato di essere fiducioso per quanto riguarda le probabilità di mantenere la data di uscita. Il lungometraggio, previsto in Italia per il 7, con star Scarlett Johansson ha subito numerosi posticipi e da tempo i fan si chiedono se ci sia un rischio concreto che il progetto approdi direttamente su Disney+, come accaduto recentemente con Soul, ilanimato Disney-Pixar. Il presidente di Marvel Studios, intervistato da ComicBook.com, ha dichiarato: "Voglio dire, la certezza non ...