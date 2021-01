Berlusconi: 'Fate presto su Recovery. Se governo cadrà, probabile un altro esecutivo della stessa maggioranza' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Per Salvini ci sono due alternative: il voto anticipato oppure una maggioranza di centrodestra che nasca in Parlamento. Meloni continua a raccogliere firme per una mozione contro il premier Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Per Salvini ci sono due alternative: il voto anticipato oppure unadi centrodestra che nasca in Parlamento. Meloni continua a raccogliere firme per una mozione contro il premier

MediasetTgcom24 : Berlusconi: 'Avvilente vedere giochi di palazzo mentre il Paese è bloccato' | 'Ora sono io a dire: fate presto'… - berlusconi : Questa volta sono io a dire “fate presto”, come nel 2011 gridava qualche titolo di giornale, ansioso di sostituire… - morotommaso : Fate esporre i vostri progetti da soggetti autorevoli, e professionalmente riconosciuti. Se esposti dalle attuali a… - elio_vito : RT @berlusconi: Questa volta sono io a dire “fate presto”, come nel 2011 gridava qualche titolo di giornale, ansioso di sostituire il nostr… - Francesco030508 : RT @berlusconi: Questa volta sono io a dire “fate presto”, come nel 2011 gridava qualche titolo di giornale, ansioso di sostituire il nostr… -