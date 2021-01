Ben Affleck regista e sceneggiatore di Keeper of Lost Cities, nuovo film Disney (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sarà Ben Affleck lo sceneggiatore e il regista di Keeper of the Lost Cities, un film prodotto da Disney e tratto dai romanzi di Shannon Messenger. Ben Affleck sarà il regista di Keeper of the Lost Cities, un adattamento dei romanzi scritti da Shannon Messenger che sarà prodotto da Disney. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e la star sarà coinvolta anche nella produzione tramite la sua Pearl Street, oltre a firmare la sceneggiatura in collaborazione con Kate Gritmon. Tra le pagine del romanzo Keeper of the Lost Cities una ragazza, dotata di poteri telepatici, deve capire come comprendere il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sarà Benloe ildiof the, unprodotto dae tratto dai romanzi di Shannon Messenger. Bensarà ildiof the, un adattamento dei romanzi scritti da Shannon Messenger che sarà prodotto da. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e la star sarà coinvolta anche nella produzione tramite la sua Pearl Street, oltre a firmare la sceneggiatura in collaborazione con Kate Gritmon. Tra le pagine del romanzoof theuna ragazza, dotata di poteri telepatici, deve capire come comprendere il ...

Un nuovo possibile progetto per il talentuoso attore e regista Ben Affleck. L’interprete, secondo alcune fonti, sarebbe coinvolto in un live-action della Disney non solo in veste di regista, ma anche ...

