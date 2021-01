Belen, foto “rubata” ad un’altra influencer: scoppia il caos, che figuraccia (Di lunedì 11 gennaio 2021) La splendida Belen Rodriguez sembrerebbe proprio aver fatto stavolta una gaffe non indifferente. Scopriamo che cosa è successo. È bufera sui social per la splendida showgirl argentina Belen Rodriguez, che si trova nuovamente con le luci dei riflettori puntate addosso. A scatenare il caos è stata una foto che la donna ha postato su Instagram L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 11 gennaio 2021) La splendidaRodriguez sembrerebbe proprio aver fatto stavolta una gaffe non indifferente. Scopriamo che cosa è successo. È bufera sui social per la splendida showgirl argentinaRodriguez, che si trova nuovamente con le luci dei riflettori puntate addosso. A scatenare ilè stata unache la donna ha postato su Instagram L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Eleutheromania8 : Ma perché una come Belen deve mettersi a postare foto di altre persone spacciandole per sue? La trovo assurda sta cosa - pensachee : bastardo il mio ragazzo: praticamente da un tot gli sto dicendo che amo i tulipani gialli e gli ho mandato una stor… - acciofelpato : Dopo tantissimi sacrifici sono riuscita a passare da una taglia 48 ad una 36. Fiera di me decido di pubblicare i mi… - marcocotelless2 : @Yoursfo02010915 @Lucyaglam Lala mi riferivo alla foto di Belen ?? - strakuenzu : @fattoquotidiano Ci starebbe molto meglio la foto di Belen .... lato b. -