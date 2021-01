Becky Hammon è prima donna coach dell’NBA. Lo sport sta cambiando (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo le nomine di Becky Hammon ad allenare il San Antonio Spurs, proprio per l’ultima sfida contro i Los Angeles Lakers e quella di Bianca Smith prima allenatrice afroamericana nella storia del baseball professionistico, assunta dai Red Sox di Boston, lo sport americano corre veloce verso la parità dei sessi. O almeno così sembrerebbe. Le calciatrici più seguite su Instagram guarda le foto Leggi anche › Calcio, la svolta: Sara Gama prima ... Leggi su iodonna (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo le nomine diad allenare il San Antonio Spurs, proprio per l’ultima sfida contro i Los Angeles Lakers e quella di Bianca Smithallenatrice afroamericana nella storia del baseball professionistico, assunta dai Red Sox di Boston, loamericano corre veloce verso la parità dei sessi. O almeno così sembrerebbe. Le calciatrici più seguite su Instagram guarda le foto Leggi anche › Calcio, la svolta: Sara Gama...

È successo tutto molto velocemente, quasi per caso, in modo naturale, come se di fatto non facesse poi tanta differenza. Come se fosse normale per una donna allenare una squadra dell'NBA durante una p ...

Biondina, combattiva, metodica come uno scacchista. Tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 è stata segnata una pagina storica da Becky Hammon, la prima capo allenatrice in Nba, il ...

