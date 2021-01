Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia cerca il bis con Valencia in uno spareggio playoff (Di lunedì 11 gennaio 2021) Torna in campo domani sera al Forum d’Assago l’AX Armani Exchange Milano, che alle 20.45 ospita il Valencia in uno scontro diretto tra due pretendenti alla top 8 continentale. Appaiate a 10 vittorie, ma con Milano che ha una partita da recuperare, le due squadre sono proprio ai margini della zona playoff e una vittoria sarebbe fondamentale per entrambe. I ragazzi di Ettore Messina arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria di settimana scorsa a Madrid contro il Real e vogliono bissare il successo contro una formazione spagnola, vendicando anche l’86-81 subito all’andata. Andata in cui fu Sam Van Rossom a colpire duramente la difesa Olimpia con i suoi 21 punti, mentre Milano pagò le percentuali non entusiasmanti sia da 3 punti sia ai liberi. Se Milano arriva forte del successo in terra spagnola, il Valencia ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Torna in campo domani sera al Forum d’Assago l’AX Armani Exchange Milano, che alle 20.45 ospita ilin uno scontro diretto tra due pretendenti alla top 8 continentale. Appaiate a 10 vittorie, ma con Milano che ha una partita da recuperare, le due squadre sono proprio ai margini della zonae una vittoria sarebbe fondamentale per entrambe. I ragazzi di Ettore Messina arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria di settimana scorsa a Madrid contro il Real e vogliono bissare il successo contro una formazione spagnola, vendicando anche l’86-81 subito all’andata. Andata in cui fu Sam Van Rossom a colpire duramente la difesa Olimpia con i suoi 21 punti, mentre Milano pagò le percentuali non entusiasmanti sia da 3 punti sia ai liberi. Se Milano arriva forte del successo in terra spagnola, il...

