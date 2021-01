Basket, Champions League 2021: la Fortitudo Bologna già eliminata ospita il Pinar Karsiyaka (Di lunedì 11 gennaio 2021) Penultimo appuntamento della Basketball Champions League 2020-2021 per la Fortitudo Bologna, che domani sera (ore 20.30) ospiterà presso la Unipol Arena il Pinar Karsiyaka per la quinta giornata del girone F della competizione targata FIBA Europe. Lo stato d’animo non è sicuramente dei migliori in casa Fortitudo dopo la sconfitta interna contro Trieste che ha pregiudicato definitivamente l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. L’avventura europea degli emiliani è stata decisamente negativa, come testimoniano le quattro sconfitte in altrettante partite che ne hanno sancito l’eliminazione con ben due turni di anticipo. Luca Dalmonte potrà comunque approfittare del match di domani sera per migliorare l’intesa e per dare spazio a ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Penultimo appuntamento dellaball2020-per la, che domani sera (ore 20.30) ospiterà presso la Unipol Arena ilper la quinta giornata del girone F della competizione targata FIBA Europe. Lo stato d’animo non è sicuramente dei migliori in casadopo la sconfitta interna contro Trieste che ha pregiudicato definitivamente l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. L’avventura europea degli emiliani è stata decisamente negativa, come testimoniano le quattro sconfitte in altrettante partite che ne hanno sancito l’eliminazione con ben due turni di anticipo. Luca Dalmonte potrà comunque approfittare del match di domani sera per migliorare l’intesa e per dare spazio a ...

